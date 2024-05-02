Е-кабінет військовозобовʼязаного запустять 18 травня. Як він працюватиме

Електронний кабінет військовозобовʼязаного запрацює 18 травня. Зараз мобільний застосунок розроблюють — його можна буде завантажити в App Store і в Google Play Market.
Про це розповіла заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко в ефірі «Радіо Свобода».
«Ми отримуємо всі необхідні документи, щоб він [е-кабінет] був доступний всім нашим громадянам», — сказала Черногоренко.
За її словами, для того щоб оновити дані в е-кабінеті, потрібно буде завантажити мобільний застосунок, авторизуватися і внести необхідну інформацію. Черногоренко нагадала, що з 18 травня військовозобовʼязані мають зареєструвати свої дані, а саме номер телефону, електронну пошту та фактичну адресу проживання в трьох доступних форматах — в ТЦК та СП, через ЦНАП або через електронний кабінет військовозобовʼязаного.
Черногоренко запевнила, що для того, аби оновити дані, достатньо буде скористатися застосунком, не відвідуючи військкомат. Через електронний кабінет військовозобовʼязаного це можна буде зробити з будь-якої зручної точки, зокрема з-за кордону.
«Ми вважаємо, що кількість військовозобовʼязаних, які будуть користуватися цим функціоналом, може досягати 70—80%, тому що це буде дуже зручно», — зазначила заступниця міністра оборони.
- Закон про мобілізацію набуде чинності 18 травня 2024 року. Згідно з законом всі, хто підлягає мобілізації, мають носити військово-облікові документи й надавати їх на вимогу. Чоловіки віком від 18 до 60 років упродовж двох місяців мають звернутися до ТЦК, щоб оновити свої дані. Певні категорії отримують право на відтермінування, зокрема здобувачі другої вищої освіти.