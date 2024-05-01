У «Межигір’ї» почали передавати майно в державне управління

На території парка «Межигір’я» 1 травня почався процес передачі майна в державне управління.

Про це повідомила очільниця Агентства з розшуку і менеджменту активів Олена Дума.

Для того щоб пришвидшити передачу майна, заплановано створення чотирьох комісій, які одночасно працюватимуть над процесом. До складу комісій увійдуть представники АРМА, «Межигір’я», Фонду державного майна України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Першими передадуть обʼєкти енергетичної системи, аби новий власник міг підтримувати функціонування парку та збереження його майна в належному стані.

За результатами роботи першого дня комісії розбіжностей або втрат будь-яких матеріальних цінностей не виявили.