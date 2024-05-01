Експосадовцю Сил логістики ЗСУ Козловському повідомили про ще одну підозру

Колишньому начальнику Центрального управління продовольчого забезпечення тилу Командування Сил логістики ЗСУ повідомили про ще одну підозру — цього разу у декларуванні недостовірної інформації.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, колишній посадовець ЗСУ Олександр Козловський умисно вніс завідомо недостовірні відомості до декларації за 2022 рік. У розділі «Грошові активи» він відобразив готівкові кошти на загальну суму понад 2 млн грн, але відповідно до поданої ним щорічної декларації за 2020 рік, грошових активів у вигляді готівкових коштів у нього та членів його сімʼї не було.

Згідно з відомостями Державного реєстру фізичних осіб — платників податків, сукупний розмір доходів підозрюваного та членів його сімʼї за 2021 та 2022 роки становить 1,70 млн грн.

Водночас витрати на проживання підозрюваного та членів його сімʼї за цей період становлять 1,74 млн грн. Це свідчить про фінансову неспроможність заощадити задекларовані за 2022 рік грошові кошти на загальну суму 2 076 175,40 грн.

Раніше цьому ж експосадовцю була повідомлена підозра у незаконному збагаченні на майже 58 млн грн (ст. 368-5 КК України).

Підозрюваному обрали запобіжний захід. За клопотанням прокурора на незаконно набуті активи накладуть арешт.