В Індонезії через повторне виверження вулкана евакуювали людей та призупинили авіарейси

В Індонезії після повторного виверження вулкана Руанг, унаслідок якого хмари попелу здійнялися на понад 5 км, розпочалась евакуація людей, призупинили роботу аеропорти. Про це повідомляє The Guardian.

Влада заявила, що вулкан у провінції Північний Сулавесі вивергався щонайменше тричі у вівторок, що викликало побоювання щодо цунамі.

Iндонезійська агенція з ліквідації наслідків стихійних лих повідомила, що всі 843 жителі, які живуть на острові Руанг, були переселені у Манадо, столицю провінції. Ще близько 12 тисяч людей із сусіднього острова Тагуланданг на двох кораблях евакуювали на острів Сіау.

Індонезійське агентство з управління повітряним рухом AirNav Indonesia повідомило, що сім аеропортів припинили роботу, зокрема в Манадо та місті Горонтало. Авіакомпанія Malaysia Airlines заявила про скасування деяких рейсів у штатах Сабах і Саравак на острові Борнео.

Наразі вулкан усе ще викидає попіл. Рівень небезпеки залишається найвищим, жителів закликають залишатися за межами семикілометрової зони відчуження.