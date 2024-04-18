В Індонезії вивергається вулкан Руанг. Евакуюють понад 11 тисяч людей

На півночі Індонезії евакуюють понад 11 тисяч людей через виверження 725-метрового вулкана Руанг.

Про це повідомляє Al Jazeera.

Виверження на невеликому острові в провінції Північний Сулавесі почалося ще у вівторок, 16 квітня. Лава вже виходила з вулкана пʼять разів, а саме виверження супроводжувалося блискавками. Наразі ситуація сильно погіршується. За словами вулканологів, велика ймовірність того, що частина вулкана впаде, що викличе потужне цунамі — таке вже траплялось у 1871 році і закінчилося сотнями людських жертв.

Людей наразі вивозять до столиці провінції Манадо. Авіаційна служба оголосила про закриття міжнародного аеропорту ім. Сема Ратулангі в Манадо щонайменше до вечора 18 квітня через поширення вулканічного попелу. Він уже двічі піднімався на висоту 2,5 км.