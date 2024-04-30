Справа про 307 мільйонів гривень: екснардепу Максиму Микитасю змінили запобіжний захід на заставу

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду змінив запобіжний захід екснардепу Максиму Микитасю з домашнього арешту на заставу в розмірі 908 400 гривень.

Про це пише пресслужба ВАКС, не називаючи імені фігуранта. Однак деталі справи свідчать, що йдеться про Микитася.

Тепер екснардеп зобовʼязаний прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора і суду, повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи, утримуватися від спілкування з деякими людьми, здати на зберігання закордонний паспорт та інші документи, що дають право на виїзд з України та на вʼїзд в Україну, а також носити електронний браслет.

Ці обовʼязки Максим Микитась має виконувати протягом двох місяців.

Справа про 307 мільйонів гривень

У 2018 році Міноборони хотіло побудувати захищені склади для зберігання ракет і боєприпасів ЗСУ й уклало відповідні контракти на 3 мільярди гривень із підконтрольними тоді ще нардепу Максиму Микитасю компаніями. Депутат планував заволодіти частиною цих грошей, але йому заважали законодавчі обмеження — Міноборони могло сплачувати лише 30% авансу від суми річного обсягу робіт. Тому нардеп та його помічник залучили офіцерів ЗСУ, щоб ухвалити зміни до урядових постанов, що дозволяли платити за будівництво 80% авансом.

Протягом листопада — грудня 2018 року Міноборони переказало на рахунки підконтрольного депутату товариства понад 307 мільйонів гривень. Утім, будівництво обʼʼєкта так і не розпочали, а виділені кошти вивели на рахунки інших підконтрольних компаній.