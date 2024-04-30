Харківських підприємців звільнили від сплати деяких податків

Харківських підприємців звільнили від сплати податків за землю, нерухомість та єдиного податку для ФОП 4 групи з 1 квітня по 30 червня 2024 року.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Рішення ухвалили на сесії міської ради.

Це рішення допоможе розвинути економічний потенціал Харківщини. Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль раніше наголосив, що недоотримані доходи компенсуватимуть з держбюджету.

«Без такої підтримки буде просто неможливо зберегти економічну базу Харкова та продовжувати сприяти розвитку бізнесу тут у майбутньому», — наголосив Терехов.

Рішення стосується бізнесу, який продовжує працювати на Харківщині. Якщо з держбюджету до бюджету Харківської міської територіальної громади надходитимуть додаткові дотації, то пільги продовжуватимуть на кожні три наступні місяці.

Терехов повідомив, що надані пільги призведуть до втрати близько мільярда гривень з міського бюджету.