Харківських підприємців звільнили від сплати деяких податків

Харківських підприємців звільнили від сплати податків за землю, нерухомість та єдиного податку для ФОП 4 групи з 1 квітня по 30 червня 2024 року.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Рішення ухвалили на сесії міської ради.
Це рішення допоможе розвинути економічний потенціал Харківщини. Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль раніше наголосив, що недоотримані доходи компенсуватимуть з держбюджету.
«Без такої підтримки буде просто неможливо зберегти економічну базу Харкова та продовжувати сприяти розвитку бізнесу тут у майбутньому», — наголосив Терехов.
Рішення стосується бізнесу, який продовжує працювати на Харківщині. Якщо з держбюджету до бюджету Харківської міської територіальної громади надходитимуть додаткові дотації, то пільги продовжуватимуть на кожні три наступні місяці.
Терехов повідомив, що надані пільги призведуть до втрати близько мільярда гривень з міського бюджету.
- Російські окупанти майже щодня обстрілюють Харків і область із різних видів озброєння. Зокрема, 30 квітня російська авіація вдарила по Харкову керованими авіабомбами — є влучання по цивільній інфраструктурі у Холодногірському та Київському районах міста. За попередньою інформацію, внаслідок ударів одна людина загинула, семеро дістали поранення.