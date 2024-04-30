Генпрокурор показав момент ракетного удару по Одесі. Він каже, що ворог планував убити якнайбільше людей

Прокуратура вважає, що військове керівництво росії свідомо вдарило 29 квітня по Одесі балістичною ракетою «Іскандер» із касетним боєзарядом, аби вбити якомога більше цивільних.
Генеральний прокурор Андрій Костін показав у Facebook момент ракетного удару. На кадрах видно розліт касетних боєприпасів з подальшою детонацією.
Костін зауважив, що «Іскандер» із касетним боєзарядом — це невибіркова зброя, яка несе загрозу в радіусі 1,5 км. Саме в такому радіусі слідчі знаходять металеві фрагменти та уламки ракети. Прокурор назвав удар свідомим і цинічним нехтуванням нормами міжнародного гуманітарного права. Розслідування триває.
- 30 квітня в Одесі та області день жалоби. Від ракетного удару росіян по Одесі 29 квітня загинули пʼять людей і ще 30 поранені, серед яких двоє дітей та вагітна жінка. Пʼятеро поранених у вкрай важкому стані. Серед поранених екснардеп Партії регіонів, ректор Національного університету «Одеська юридична академія» Сергій Ківалов. Серед загиблих є проректор академії Міжнародного гуманітарного університету Борис Васильєв.
- Унаслідок удару пошкоджена цивільна інфраструктура: житлові будинки та палац Одеської юридичної академії, більш відомий як «Замок Гаррі Поттера».