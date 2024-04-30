Генштаб заявив про втрати росіян у ще 1 250 військових. На фронті було 115 зіткнень

Генеральний штаб Збройних сил України назвав орієнтовні втрати росіян станом на 30 квітня 2024 року і повідомив про поточну ситуацію на фронті. Протягом минулої доби, 29 квітня, відбулося 115 бойових зіткнень.

На Купʼянському напрямку війська відбили 9 атак в районах населених пунктів Берестове і Новосергіївка Харківської області та Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку відбито 13 атак в районах населених пунктів Твердохлібове, Невське та Серебрянського лісництва Луганської області; Терни, Торське та південніше Зарічного Донецької області.

На Бахмутському напрямку відбито 33 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокамʼянське, Новий, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Роздолівка та Часів Яр Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку відбито 24 атаки в районах населених пунктів Архангельське, Новокалинове, Очеретине, Сокіл, Соловйове, Семенівка, Орлівка та Нетайлове Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався витіснити підрозділи оборони із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Георгіївка та Урожайне Донецької області, де ворог 20 разів намагався прорвати оборону.

На Оріхівському напрямку ворог 7 разів атакував позиції ЗСУ в районі Старомайорського Донецької області та Новодарівки Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог намагається вибити підрозділи ЗСУ із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Вчора там були 3 безуспішні атаки.

Втрати росіян за добу

За даними Генштабу, за минулу добу (29 квітня) окупанти орієнтовно втратили 1 250 військових (вбиті / поранені), 22 танки, 39 бронемашин і 26 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, засіб ППО, три безпілотники, дві крилаті ракети, 33 одиниці автотехніки і три одиниці спецтехніки.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ