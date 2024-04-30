В Україну прибула герцогиня Единбурзька — це перший візит члена королівської сімʼї від початку великої війни

У Київ прибула герцогиня Единбурзька Софі, яка є активісткою британської ініціативи «Запобігання сексуальному насильству під час конфлікту». Це перший візит в Україну члена королівської сімʼї Великої Британії від початку російського вторгнення 2022 року.

Про це повідомляють на сайті Міністерства закордонних справ Великої Британії.

Герцогиня зустрілася з людьми, які пережили сексуальне насильство, повʼязане з конфліктом, і тортури, а також з дітьми, яких удалося повернути після російської депортації.

«Сьогодні був щасливий день, бо я нарешті змогла потрапити в Україну. Але це водночас і сумний день, тому що, звичайно, це означає, що, поки я тут, я дізнавалася все більше про ситуацію в усіх її реаліях, які, звичайно, сумні. Людська ціна війни дуже реальна, і я знаю, що всі тут відчувають це дуже гостро», — сказала вона.

Софі також зустрілася з президентом Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською, щоб «обговорити найефективніші способи підтримки тих, хто пережив сексуальне насильство під час війни».

За словами герцогині, для неї важливо було зустрітися з першою леді України і звернути увагу на її зусилля щодо «облаштування центрів, куди постраждалі можуть звертатися, аби знайти підтримку й рухатися вперед, де про них піклуватимуться».

Вона також наголосила на важливості того, як зараз в Україні відбувається документування злочинів російської армії на ранніх стадіях.