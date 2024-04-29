Російське військо атакувало Одесу балістикою. Четверо загиблих

Російські окупанти ввечері 29 квітня завдали балістичного ракетного удару по Одесі. Загинули чотири людини й собака. Ще 28 постраждали.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер та МВС України.

Серед загиблих — три жінки й один чоловік, а серед постраждалих — двоє дітей і одна вагітна жінка. Четверо поранених у важкому стані в лікарні.

За словами керівника пресцентру Сил оборони півдня Дмитра Плетенчука, на місці російського удару в Одесі видно сліди шрапнелі — артилерійського снаряду, який використовують для ураження живої сили противника. Імовірно, це був касетний боєприпас. Остаточні результати встановить експертиза.

Станом на 22:00 32 людини поранені — 25 перебувають у лікарнях, повідомив Кіпер. Дівчинка, якій немає і пʼяти років, у вкрай важкому стані. Ще шестеро дорослих у реанімації. Також один чоловік загинув від інсульту, спричиненого атакою.

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