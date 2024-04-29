СБУ повідомила про підозру гендиректору компанії-виробника «Калібрів»

Служба безпеки України оголосила про підозру Фаріду Абдрахманову — гендиректору російської компанії «Дослідне конструкторське бюро “Новатор”», яка є головним виробником крилатих ракет «Калібр».

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

За даними слідства, Абдрахманов брав безпосередню участь у підготовці та здійсненні повномасштабного вторгнення рф на територію України.

Для цього він організував серійне виробництво та безперебійні поставки ракетного озброєння для окупаційних угруповань країни-агресора. Надалі росіяни масово використовували «Калібри» для ударів по Україні.

Основними цілями ворога були об’єкти цивільної та критичної інфраструктури нашої держави, зокрема житлові будинки, лікарні та енергогенеруючі підприємства.

Слідчі повідомили Абдрахманову про підозру в плануванні, підготовці, розв’язуванні та веденні агресивної війни. Стаття передбачає від 10 до 15 років увʼязнення.