Мінʼюст: Україна зменшила кількість обмежень прав людини у новій заяві до Ради Європи

Міністр юстиції Денис Малюська пояснив значення заяви його міністерства до Ради Європи про частковий тимчасовий відступ від дотримання Європейської Конвенції про захист прав і свобод людини.

Про це він написав у Facebook.

За його словами, Україна одразу після запровадження воєнного стану в лютому 2022 року надсилала до Ради Європи повідомлення про застосування обмежень певних прав людини — це частина міжнародних зобовʼязань. До того ж такі повідомлення Україна надсилала ще з 2015 року. Це стандартна процедура для всіх країн, які перебувають у стані війни.

Натомість у квітні 2024 року Україна вчергове уточнила перелік чинних обмежень і зменшила його. До міжнародних обовʼязків входить і періодичний перегляд українських заяв і можливих обмежень.

«Україна у квітні не призупинила захист, а якраз навпаки — переглянула та забрала застереження щодо обмеження певного набору прав», — резюмував міністр.

Україна, як держава-член Ради Європи, зобов’язана виконувати норми з дотримання прав людини, передбачені Конвенцією. У разі порушення проти України можуть подати позов до Європейського суду з прав людини у Страсбурзі (ЄКПЛ). Утім, ЄКПЛ дає державам-членам право заявляти про аргументоване відхилення від виконання окремих зобов’язань через особливі обставити, у тому числі через військову агресію.

Деталі про те, яких саме положень Конвенції про захист прав і свобод людини Україна припиняє дотримуватися на час воєнного стану, тут.