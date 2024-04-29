Україна через воєнний стан тимчасово обмежує виконання Конвенції з прав людини. До Ради Європи подали заяву

Міністерство юстиції України подало до Ради Європи заяву про частковий тимчасовий відступ від дотримання Європейської Конвенції про захист прав і свобод людини. У ній перелік прав та свобод, які можуть бути обмежені.

Відповідний документ опубліковано на сайті Ради Європи. Уточнюється, що заяву подали ще 4 квітня 2024 року.

Згідно з документом, військове керівництво України отримує право обмежувати свободу пересування громадян, оглядати речі, а також примусово відчужувати майно для потреб держави. Статтею 15 Конвенції про права людини передбачені тимчасові конституційні обмеження в період воєнного стану. У заяві сказано, що Україна на час воєнного стану (війни) припинить дотримуватися наступних положень Конвенції:

недоторканність житла;

таємниця листування, телефонних переговорів та іншої кореспонденції;

невтручання в особисте й сімейне життя;

свобода пересування та вільний вибір місця проживання;

право на свободу думки й слова;

вільне вираження поглядів і переконань, а також право збору, зберігання й поширення інформації;

право на проведення зборів, мітингів і страйків;

право володіти, користуватися і розпоряджатися своїм майном.

У документі перелічені конкретні заходи, які можуть запроваджувати під час воєнного стану в порушення Конвенції:

примусове відчуження приватного або комунального майна для потреб держави;

запровадження комендантської години;

особливий режим вʼїзду та виїзду, обмеження пересування громадян та іноземців, руху транспорту;

огляд речей, транспорту, багажу, вантажів, службових приміщень і житла громадян;

заборона громадянам, які перебувають на воєнному чи спеціальному обліку, змінювати місце проживання чи перебування без належного дозволу.

В Україні з 24 лютого 2022 року триває воєнний стан і загальна мобілізація — через військове вторгнення росії.