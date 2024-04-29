Петиція про усунення Булгакова з публічного простору в Києві набрала голосів для розгляду

Петиція щодо усунення з публічного простору Києва згадок про російського письменника Михайла Булгакова набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Тепер її розгляне Київрада.

Про це йдеться на сайті Київської міської ради.

Автор петиції просить владу столиці демонтувати пам’ятник і меморіальну дошку на честь Булгакова, що на Андріївському узвозі, а також перейменувати та змінити експозиції Літературно-меморіального музею Булгакова.

«Наявність у публічному просторі міста Києва меморіальної дошки, пам’ятника та музею М. А. Булгакова є порушенням Закону України “Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії” і несе за собою відповідальність згідно чинного законодавства», — йдеться в петиції.