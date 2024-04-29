Штатами пронеслись десятки торнадо. Тисячі людей без світла, є загиблі та поранені

В американському штаті Оклахома 28 квітня пронеслись десятки торнадо, загинули чотири людини, ще понад 100 отримали поранення.

Про це пише Associated Press.

Станом на 29 квітня понад 20 тисяч жителів штату все ще залишаються без електрики. Значних руйнувань зазнало місто Салфер з населенням близько 5 000 людей, де торнадо зімʼяв багато будівель у центрі міста, перекинув автомобілі та автобуси й позривав дахи з будинків у радіусі 15 кварталів.

Лікарні по всьому штату повідомили про близько 100 постраждалих. Серед загиблих було немовля.

Поблизу міста Холденвілл торнадо убив двох людей і пошкодив понад десяток будинків. Ще одна людина загинула на автомагістралі поблизу міста Марієтта на півдні Оклахоми.

Сильні дощі, які прийшли в Оклахому разом із торнадо, також спричинили небезпечні повені й необхідність рятувальних робіт на воді. За межами Салфера підвищення рівня води в озерах призвело до закриття Національної зони відпочинку Чикасо, де шторми зруйнували пішохідний міст.

У неділю губернатор Оклахоми Кевін Стітт видав указ про оголошення надзвичайного стану в 12 округах через сильну негоду.

За кілька днів до того, 26 квітня, торнадо також вдарили по передмістю Омахи, штат Небраска, зруйнувавши та пошкодивши щонайменше 150 будинків. Обійшлося без жертв. Стихія також зачепила й місто Мінден у штаті Айова, там загинув один чоловік.