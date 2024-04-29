Помер Михайло Фоменко — колишній тренер збірної України з футболу і ФК «Динамо»

У віці 75 років помер український футболіст і тренер Михайло Фоменко. Це сталося в понеділок, 29 квітня. Останнім часом він боровся з раковою хворобою.

Про це повідомляють «Суспільне.Спорт», UA Футбол та Tribuna.

Фоменко за свою карʼєру футболіста грав за клуби «Зоря» та «Динамо». У складі київського клубу тричі ставав чемпіоном СРСР, двічі вигравав Кубок СРСР, у 1975 році брав Кубок володарів Кубка УЄФА і Суперкубок УЄФА.

Зі збірною СРСР був срібним призером Євро-1972, бронзовим призером Олімпіади-1976.

Після завершення ігрової карʼєри став тренером. Працював з «Динамо», «Кривбасом», «Вересом», «Металістом», «Металургом», «Таврією» та іншими клубами. У 1993 році привів «Динамо» до першого чемпіонства України. Тоді ж виграв Кубок України.

Фоменко був одним з найуспішніших тренерів збірної України з футболу, яку очолював з 2012 по 2016 рік. Його головним успіхом був вихід збірної на чемпіонат Європи-2016. Після участі в турнірі він завершив карʼєру.