У Роботиному загинув українській журналіст Андрій Топчій

Під час виконання бойового завдання 20 квітня в Запорізькій області біля села Роботине загинув український журналіст Андрій Топчій.

Про це повідомляє газета «Факти», де він працював.

Полеглому бійцю, який служив бойовим медиком стрілецького батальйону, було 38 років. Він служив у війську з 2014 року.

Похорон захисника відбудеться в Києві, 27 квітня о 14:00 на Лісовому кладовищі на Алеї Героїв.

У 2007 році Андрій Топчій закінчив історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Писав статті на історичну тематику та публікував інтерв’ю з науковцями в газеті «Факти». До цього був журналістом видання «Телеграф».

З 2014 до 2024 року росіяни вбили 83 представників українських медіа.