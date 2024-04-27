Бельгія надасть Україні €200 мільйонів і ракети

Міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер після засідання у форматі «Рамштайн» оголосила про додаткову допомогу, що посилить українську протиповітряну оборону. Її слова на пресконференції цитує бельгійський телеканал RTBF.

За словами Дедондер, Бельгія передасть Україні ракети для систем протиповітряної оборони з власних запасів (не уточнивши, які саме і скільки), а також виділить €200 мільйонів для участі в німецькій ініціативі з постачання систем ППО.

«Ми залишатимемося мобілізованими протягом наступних тижнів, щоб підтримати Україну. Наше послання залишається незмінним: того дня, коли росія припинить своє вторгнення і відмовиться від незаконно окупованих територій, конфлікт закінчиться», — додала голова бельгійського Міноборони.

Також прем’єр Бельгії Александр Де Кроо анонсував прискорене постачання Україні власних винищувачів F-16, яке відбудеться до кінця 2024 року, а не на початку 2025-го, як планувалось раніше.