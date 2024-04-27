Окупанти вдарили «Кинджалами» по двох районах Львівщини

Львівщина вночі пережила удар крилатими ракетами різного класу й аеробалістичними ракетами «Кинджал», повідомив голова ОВА Максим Козицький.

Ворог атакував два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському і Червоноградському районах. Там почалися пожежі, які рятувальники швидко загасили. Руйнувань житлової інфраструктури немає.

Системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі. Про аварійні відключення електроенергії наразі не йдеться.

Загалом росія атакувала чотири теплоелектростанції ДТЕК, серйозно постраждало обладнання — енергетики намагаються ліквідувати наслідки атаки.

З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 170 разів.