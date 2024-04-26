Байден погодився на дебати з Трампом. Раніше до цього закликали найбільші медіа США

Президент США Джо Байден заявив 26 квітня, що візьме участь у дебатах зі своїм опонентом від Республіканської партії Дональдом Трампом.

Про це пише Reuters.

«Десь, не знаю коли. Я буду радий дебатувати з ним», — сказав Байден.

Як зазначає Reuters, ці слова Байдена стали найчіткішим висловлюванням щодо перспективи президентських дебатів. Раніше Байден не погоджувався на дебати з Трампом, заявивши минулого місяця, що це залежатиме від поведінки колишнього президента.

Трамп, який відмовився від дебатів зі своїми суперниками на республіканських праймеріз, в останні тижні кидає виклик Байдену, пропонуючи дебати з чинним президентом «будь-коли, будь-де і в будь-якому місці».

Заява Байдена прозвучала невдовзі після того, як низка найбільших американських ЗМІ надіслали листа Байдену й Трампу із закликом провести дебати.