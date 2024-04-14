Найбільші медіа США закликали Байдена і Трампа провести дебати

Низка найбільших американських ЗМІ надіслали листа Джо Байдену та Дональду Трампу, які є імовірними кандидатами на майбутніх президентських виборах США, із закликом провести дебати.

Про це пише ABC News.

Окрім ABC News, лист підписали CBS News, CNN, NBCUniversal News Group та FOX News Media, а також The Associated Press, C-SPAN, NewsNation, Noticias Univision, NPR, PBS NewsHour та USA TODAY.

«З огляду на те, що контури загальних виборів 2024 року вже чітко окреслилися, ми — національні новинні організації, що підписалися нижче, — закликаємо ймовірних кандидатів у президенти публічно взяти на себе зобовʼязання взяти участь у загальних передвиборчих дебатах перед листопадовими виборами», — йдеться у листі.

Як пояснює ABC News, рішення щодо звернення ухвалили на тлі того, що традиція американської виборчої кампанії — практика дебатів — «зустріла невизначеність» як з боку Байдена, так і Трампа.

Трамп, який пропустив усі чотири дебати на праймеріз 2024 року, закликав Байдена взяти участь у трьох загальних дебатах, запланованих на цю осінь.

Однак кампанія Байдена висловила занепокоєння організацією цих дебатів Комісією з президентських дебатів, сигналізуючи, що позапартійна група, яка спонсорує ці заходи з 1980-х років, не впевнена у своїй здатності організувати «чесні» дебати з Трампом.

Сам Байден здебільшого уникав публічних коментарів щодо участі в дебатах з Трампом. У березні відповідаючи на запитання журналістів, чи буде він брати участь у дебатах, він сказав: «Це залежить від того, як він (Трамп) себе поводитиме».