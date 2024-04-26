Організаторку теракту в Стамбулі у 2022 році засудили до 7 довічних увʼязнень

У Туреччині 26 квітня оголосили вирок сирійці Ахлам Албашир, яку визнали винною в організації теракту в центрі Стамбулу восени 2022 року.

Про це повідомляє турецьке інформагентство Anadolu.

Сім довічних Албашир, яка підклала бомбу, дали за «порушення єдності й цілісності держави» та «умисне вбивство».

Окремо сирійку також засудили до 1 794 років увʼязнення і 22 тисяч лір штрафу (близько $677) за «замах на умисне вбивство» і «несанкціоноване зберігання вибухівки».

Суд також оголосив вирок ще 14 підозрюваним у справі про теракт. Зокрема, Фатмі Беркель і Ферхату Хабешу дали 1 035 років увʼязнення за «пособництво в порушенні цілісності держави», «пособництво в умисному вбивстві» й «надання зброї». Беркель на суді стверджувала, що під час вибуху вона була вагітною і що її психологічний стан був «не найкращим».

Іншим фігурантам дали від 4 до 17 років. Ще 12 підозрюваних виправдали через відсутність доказів.