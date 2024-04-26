Організаторку теракту в Стамбулі у 2022 році засудили до 7 довічних увʼязнень

У Туреччині 26 квітня оголосили вирок сирійці Ахлам Албашир, яку визнали винною в організації теракту в центрі Стамбулу восени 2022 року.
Про це повідомляє турецьке інформагентство Anadolu.
Сім довічних Албашир, яка підклала бомбу, дали за «порушення єдності й цілісності держави» та «умисне вбивство».
Окремо сирійку також засудили до 1 794 років увʼязнення і 22 тисяч лір штрафу (близько $677) за «замах на умисне вбивство» і «несанкціоноване зберігання вибухівки».
Суд також оголосив вирок ще 14 підозрюваним у справі про теракт. Зокрема, Фатмі Беркель і Ферхату Хабешу дали 1 035 років увʼязнення за «пособництво в порушенні цілісності держави», «пособництво в умисному вбивстві» й «надання зброї». Беркель на суді стверджувала, що під час вибуху вона була вагітною і що її психологічний стан був «не найкращим».
Іншим фігурантам дали від 4 до 17 років. Ще 12 підозрюваних виправдали через відсутність доказів.
- 13 листопада 2022 року в турецькому місті Стамбул стався вибух на одній із центральних вулиць біля площі Таксім. Шестеро людей загинули, понад 80 отримали поранення.
- 14 листопада міністр внутрішніх справ країни Сулейман Сойлу повідомив, що людину, яка залишила бомбу на вулиці біля площі Таксім, уже заарештували. Міністр звинуватив у теракті Робочу партію Курдистану.