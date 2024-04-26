Війська рф скинули дві авіабомби на Суми й обстріляли Білопілля. Є загиблі

Російські війська 26 квітня дві години з артилерії обстрілювали цивільну інфраструктуру Білопілля на Сумщині й атакували авіабомбами Суми.

Про це пише МВС.

Унаслідок атаки по Білопіллю загинули дві жінки, 77 та 69 років. Три жінки отримали поранення. Пошкоджена багатоповерхівка та приватні будинки.

В Сумах росіяни атакували промисловий об’єкт, попередньо, двома керованими авіаційними бомбами.

Прокуратура Сумської області проводить досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).