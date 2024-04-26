В індійському місті Бенгалуру виборцям пропонують безкоштовні пиво і таксі, аби ті прийшли голосувати

У місті Бенгалуру на півдні Індії компанії пропонують виборцям чимало стимулів — від безкоштовної їжі до поїздок на таксі, щоб ті приходили голосувати на виборах.

Про це пише BBC.

Бенгалуру регулярно потрапляє в новини через низьку явку виборців, тому готелі, служби таксі, ресторани оголосили ініціативи, які заохотять людей голосувати.

Наприклад, у деяких кафе і ресторанах люди можуть показати палець, забруднений незмивним чорнилом, як доказ того, що вони проголосували, й отримати безкоштовні каву, млинці, сік чи знижку.

Популярний парк розваг Wonderla пропонує виборцям квитки за зниженими цінами, міський паб Deck of Brews роздає безкоштовне пиво першим 50 клієнтам, які проголосували й прийшли до пабу, застосунок Blu-Smart пропонує 50% знижку пасажирам, які подорожують у межах 30 кілометрів від виборчих дільниць, таксі Rapido надає безкоштовні поїздки людям з інвалідністю та літнім виборцям.

На останніх загальних виборах у 2019 році південний виборчий округ міста Бенгалуру показав найнижчий відсоток голосів у штаті Карнатака – 53,7%.