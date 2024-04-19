В Індії стартували загальні вибори. Вони триватимуть до 1 червня і стануть наймасовішими у світі

В Індії стартували загальні вибори до нижньої палати парламенту. У перший день на виборчі дільниці прийшли десятки мільйонів громадян, пише BBC.

Загалом голосуватимуть майже мільярд людей, а на їхнє волевиявлення дали аж сім тижнів — ці вибори є наймасовішими у світі. Чинний премʼєр-міністр Нарендра Моді з керівної партії «Бхаратія Джаната» (BJP, Народна партія Індії) намагається переобратися на рекордний третій термін поспіль.

Головна опозиція — «Індійський національний інклюзивний альянс розвитку», центром якого є лівоцентристська партія «Індійський національний конгрес» та її лідер Маллікарджун Харге.