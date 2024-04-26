Генштаб: Російське військо за добу втратило 950 окупантів

За минулу добу між Силами оборони України й російським військом відбулося 114 бойових зіткнень, повідомили в Генштабі ЗСУ.

На Куп’янському напрямку оборонці відбили десять атак у районах населених пунктів Кислівка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку російські окупанти провели 20 атак у районах населених пунктів Дружелюбівка Харківської області; Макіївка, Серебрянське лісництво Луганської області; Торське, Терни, Зарічне Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські військові відбили 26 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Новий, Миколаївка, Виїмка, Спірне, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські війська відбили понад 30 атак у районах населених пунктів Очеретине, Уманське, Невельське, Керамік, Бердичі та Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони Україні продовжують стримувати російське військо в районах населених пунктів Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, Водяне Донецької області, де російські окупанти 19 разів намагався прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку росіяни два рази атакували позиції українських захисників у районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти три рази безуспішно атакували українські позиції.

Втрати росіян за добу

За даними Генштабу, станом на 26 квітня росіяни втратили 950 військових (вбиті та поранені), сім танків, 15 бронемашин, 31 артилерійську систему, 12 безпілотників, 35 одиниць автотехніки й 16 одиниць спецтехніки.

Загальні орієнтовні втрати росії за час повномасштабного вторгнення такі:

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони Україні завдала ударів по двох пунктах управління, вісьмох районах зосередження особового складу і трьох зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ вдарили по пункту управління та району зосередження особового складу росіян.