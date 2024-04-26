Міністра агрополітики Сольського триматимуть під вартою за підозрою в заволодінні землею держави

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід міністру агрополітики Миколі Сольському — тримання під вартою до 24 червня із можливістю внести заставу в розмірі понад 75 мільйонів гривень.

Про це передає «Суспільне» із зали суду.

Миколу Сольського підозрюють у незаконному заволодінні державною землею на 291 мільйон гривень і в спробі заволодіти землею ще на 190 мільйонів. Йому загрожує до 12 років увʼязнення з позбавленням права обіймати певні посади до трьох років і з конфіскацією майна за ч. 5 ст. 191 ККУ.

Міністр підтвердив, що йому вручили підозру, і додав, що справа стосується періоду 2017—2018 років, коли він був адвокатом і не обіймав державних посад.