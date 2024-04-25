У Польщі російського шпигуна засудили до 2,5 року увʼязнення

Окружний суд польського міста Гданськ засудив до двох з половиною років увʼязнення росіянина, якого звинувачують у шпигунстві на користь рф.

Про це повідомляє Radio Gdansk.

За даними слідства, чоловік займався цим протягом семи років. Він законно жив у Польщі та діяв під прикриттям підприємницької діяльності. Чоловік брав участь у діяльності груп історичної реконструкції і там налагоджував контакти з чинними або відставними польськими військовими, від яких отримував потрібну інформацію.

Представниця окружної прокуратури повідомила, що підозрюваний зосереджував свою шпигунську діяльність на військових частинах у північно-східній частині Польщі. Зокрема, він виконував завдання з розпізнавання важливих елементів Збройних сил.

За версією слідства, росіянин надавав інформацію зокрема про дислокацію окремих військових частин, їхню структуру, а також вид використовуваної техніки й озброєння.