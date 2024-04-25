Двоє коней Королівської гвардії у важкому стані після того, як мчали галопом по Лондону

Двоє коней Королівської гвардії перебувають у важкому стані — напередодні вони скинули з себе вершників і бігали містом. Загалом вирватися на волю спробували пʼятеро коней, але вдалося це тільки четвірці.

Міністр оборонних закупівель Великої Британії Джеймс Картлідж на запитання про те, чи виживуть двоє коней, які постраждали, відповів, що «не хотів би спекулювати», але тварини були у «серйозному стані».

«Двох поранених коней прооперували минулої ночі, а одного перевели в госпіталь для коней», — повідомила британська армія.

Коні, які вирвалися в місто, розбили вікна таксі Mercedes, яке чекало біля готелю Clermont на Buckingham Palace Road, а одна з тварин розбила лобове скло двоповерхового туристичного автобуса.

Інцидент стався під час репетиції майбутнього військового параду біля Букінгемського палацу. Тварини злякалися шуму будівельників. Вершників, яких вони скинули, госпіталізували з травмами.