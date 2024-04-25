У Білорусі заявили про зрив «атаки дронів з Литви» на Мінськ — Вільнюс назвав це нісенітницею

Білоруська служба безпеки заявила, що нібито запобігла атакам безпілотників на Мінськ з боку Литви. Представники стратегічного звʼязку литовської армії кажуть, що це дезінформація.

Про це пише литовське медіа LRT.

Керівник КДБ Білорусі Іван Тертель розповідав, що його служба у співпраці з іншими силовиками «провели низку гострих чекістських заходів», що нібито дозволило запобігти ударам по обʼєктах у Мінську та його передмістях. Жодних доказів він не надав і сказав, що детальну інформацію озвучити «поки неможливо». На який день готувалась атака і що саме робило КДБ — невідомо.

Майор литовської армії Гінтаутас Чюніс заперечив заяву Білорусі і назвав її нісенітницею. За його словами, такі заяви «викликають лише посмішку».

Представниця командувача литовської армії Живіле Діджгалвієне також заперечила інформацію про нібито атаку дронів.

«Ворожа інформаційна діяльність характеризується дезінформацією та неправдивими звинуваченнями. Литовська армія не здійснювала і не здійснює жодних ворожих дій проти інших країн», — додав він.

Голова Литовського національного центру управління кризовими ситуаціями Вілмантас Віткаускас зазначив, що подібні наративи лунають уже давно, однак їхня активізація припала на час оборонних навчань НАТО в країнах Балтії.