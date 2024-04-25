Рада ухвалила законопроєкт про звільнення працівників за колабораціонізм

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт № 7731 про додаткові підстави для розірвання роботодавцем трудового договору.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

За чинним законодавством, роботодавець може розірвати договір з працівником, зокрема, через набрання сили вироком суду про позбавлення волі або іншого покарання, що виключає можливість продовження роботи.

Законопроєкт додає до цієї норми уточнення, що розірвання можливе також за умови вироку, який призвів «до втрати довіри роботодавця» до працівника.

Також додаються дві нові підстави:

дії або бездіяльність працівника, які можуть сприяти державі-агресору, на обʼєктах стратегічного значення/інфраструктурних обʼєктах.

невиконання правил внутрішнього трудового розпорядку.

Крім того, законопроєкт передбачає внесення застереження до правил внутрішнього трудового розпорядку стосовно дій або бездіяльності, що можуть сприяти державі-агресору.