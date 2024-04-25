Рада легалізувала домашніх працівників. Що це означає

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт № 5695, який має врегулювати роботу домашніх працівників і знизити рівень незадекларованої праці. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Мета законопроєкту – визначити статус домашнього працівника. Статус — це можливість отримати трудовий стаж і після настання відповідного віку оформити пенсію.

Документ вводить у законодавство поняття «домашня праця» і забезпечує працівникам соціальний захист.

Законопроєкт пропонує, зокрема, визначити, що:

Домашня праця — це робота, яка виконується для домогосподарства за трудовим договором.

Не вважається домашньою працею робота для домогосподарства, яка здійснюється людиною нерегулярно та не більше за 40 годин на місяць.

З домашніми працівниками укладається трудовий договір, який є основним документом, що засвідчує виникнення, зміну і припинення трудових відносин, визначає права й обовʼязки сторін, а також є підставою для допуску домашнього працівника до роботи після здійснення роботодавцем повідомлення центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообовʼязкове державне соціальне страхування, про прийняття домашнього працівника на роботу в порядку, встановленому урядом.

Трудовий договір укладається в письмовій формі у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної із сторін.

На роботу не можна брати працівника молодшого 16 років.

У трудовому договорі можна закріпити платне чи безоплатне надання працівнику житла, заборону роботодавцю самостійно вираховувати із зарплати вартість проживання. Роботодавець повинен попередити про звільнення працівника щонайменше за два тижні. Працівник може звільнитися миттєво, якщо роботодавець посягає на його честь і гідність.