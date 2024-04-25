В Україні заблокували пропагандистські YouTube-канали «Вышка» і «Да, это так»

Пропагандистські YouTube-канали «Вышка» та «Да, это так» заблокували на території України. Вони запрошували в ефір проросійських «експертів», які поширювали російські наративи.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Аналітична платформа VoxUkraine зазначила, що «Вышка» — це перейменований канал «НАШ».

«За допомогою архіву Wayback Machine ми виявили, що в січні 2022 року канал мав назву «НАШ», проте пізніше його перейменували на «Да, это так», і тепер канал називається «Вышка». Тобто один і той же канал перейменовували двічі», — йшлося в дослідженні платформи.

Телеканал «НАШ», як відомо, був підконтрольним проросійському політику Євгенію Мураєву, хоча формально належав його батьку та деяким іншим співвласникам. Ведучою каналу є Лана Шевчук, яка раніше працювала на телеканалах Віктора Медведчука та Євгенія Мураєва.

«Детектор медіа» вказує, що канал «Да, это так» був створений у 2018 році, його ведучими є Макс Назаров та Ярослава Маслова, які теж раніше працювали на каналах Медведчука і Мураєва. Він має 187 тисяч підписників.