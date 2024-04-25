У Північній Македонії буде другий тур виборів. До нього пройшли чинний президент та опозиціонерка

У Північній Македонії в першому турі президентських виборів найбільшу кількість голосів набрали підтримувана опозицією Гордана Силяновська-Давкова і чинний президент Стево Пендаровський.
Про це повідомляє македонська служба «Радіо Свобода».
За даними після обробки 89,98% голосів, Силяновську-Давкову підтримали 39,9% виборців (понад 324 тисячі людей), а Пендаровського — 19,9% (161 тисяча).
Силяновська-Давкова та Пендаровський виходять у другий тур виборів, який відбудеться 8 травня. Вони вже були прямими конкурентами на президентських виборах пʼять років тому — у 2019 році.
Явка виборців становила 49,75%, голосувати прийшли майже 811 тисяч людей.
- Північна Македонія є кандидатом на вступ до ЄС з 2005 року, але переговори про членство розпочалися лише у 2022 році.
- І Силяновська-Давкова, і Пендаровський згодні з тим, що їхня країна має бути членом ЄС. Але вони розійшлися в думках щодо того, як реагувати на наполягання сусідньої Болгарії, яка вимагає від Скопʼє закріпити у своїй Конституції визнання болгарської етнічної меншини. Болгарія заявила, що в іншому випадку вона заблокує заявку Північної Македонії на членство в блоці.