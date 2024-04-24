Суд заарештував директора компанії підсанкційного одеського контрабандиста

Детективи Бюро економічної безпеки України затримали директора компанії, якого підозрюють в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, службовому підроблені, підробці марок акцизного податку, незаконному виготовленні та збуті підакцизних товарів. Чоловік перебував у розшуку півтора року. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту.

Про це повідомили в Бюро економічної безпеки України.

Імені підозрюваного у відомстві не вказують, але з матеріалів справи випливає, що йдеться про керівника компанії одеського бізнесмена, «короля контрабанди» Вадима Альперіна, звинувачуваного у створенні злочинної організації, ухиленні від сплати податків і зловживанні становищем. Президент України Володимир Зеленський ввів проти нього санкції на початку цього місяця.

Раніше детективи БЕБ встановили, що підприємство, яке має ліцензію на офіційне виробництво тютюнових виробів, спільно з підконтрольними компаніями нелегально виробляли та продавали цигарки з підробленими марками акцизного податку.

«Згадувана компанія афілійована до відомого підсанкційного одеського контрабандиста», — зазначили в БЕБ.

Під час слідства детективи вилучили понад 1,2 мільйона пачок тютюнових виробів, ринковою вартістю 70 мільйонів гривень. За висновками експертів, підроблені цигарки виготовляли на тих самих лініях, що й офіційну продукцію.

Також під час обшуків вилучили майже 20 тонн тютюнової сировини, обладнання для промислового виготовлення тютюнових виробів, дві лінії для їх пакування тощо. На вилучені лінії суд наклав арешт, який згодом зняли, оскільки майно брали в оренду у підконтрольного підприємства.