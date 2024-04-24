Парламент підтримав законопроєкт про розмитнення авто в «Дії». Що він передбачає

Парламент у першому читанні підтримав законопроєкт № 10380 про розмитнення авто на порталі державних послуг «Дія».

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України.

Розмитнення авто в «Дії» — новітній сервіс, мета якого — повністю прибрати людський фактор і корупцію з процесу, зазначили у відомстві. Також це заощадить кошти і час тисячам українців, адже весь процес розмитнення відбуватиметься онлайн у кілька кліків.

Після ухвалення законопроєкту Мінцифра на основі інформації від митниці створить Базу даних митних вартостей. Там буде митна вартість нових легкових автомобілів, які ввозили в Україну після 2007 року, із деталями: марка, модель, тип і обʼєм двигуна, рік випуску. Це дозволить автоматично розрахувати чесну вартість розмитнення.

Багато в чому вартість залежить безпосередньо від митного інспектора. Тож за відсутності чітких критеріїв є можливості для зловживання як з боку посадовців митниці, так і з боку декларантів, які часто вносять меншу вартість машини, щоб зменшити митний платіж, тобто фактично зменшують надходження до бюджету.