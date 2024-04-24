Держдеп США вніс телемарафон «Єдині новини» до звіту про порушення прав людини

Держдепартамент США оприлюднив щорічний звіт про дотримання прав людини у світі, зокрема в Україні. Там згадали про телемарафон «Єдині новини» як приклад порушення свободи висловлення думок.

Звіт опублікували на сайті Держдепу.

Держдеп США зазначає, що підписання указу про введення воєнного стану в лютому 2022 року нібито дозволило запровадити обмеження для ЗМІ та медіасвободи. У звіті стверджують, що телемарафон дотримується «урядової лінії» у висвітленні російсько-української війни, щоб забезпечити безпрецедентний контроль над телевізійними новинами у прайм-тайм.

Крім того, за інформацією Держдепу, деякі медіа повідомляли про відсторонення від вигідних контрактів на наземне мовлення і тиск з боку Офісу президента ще навесні 2022 року.

У звіті стверджується, що уряд «забороняв, блокував або накладав санкції на ЗМІ та окремих журналістів», які вважалися загрозою національній безпеці або які висловлювали позицію, що, на думку влади, підривала суверенітет і територіальну цілісність країни.

«Деяких спікерів, які критикували уряд, також занесли до чорного списку телемарафону. Журналісти-розслідувачі, які критикували уряд, інколи ставали мішенню негативних кампаній в соціальних мережах, іноді через дружні до уряду канали», — йдеться у звіті.

Держдеп додав, що на свободу ЗМІ в України продовжували впливати й інші практики, зокрема самоцензура. У звіті стверджують, що за кількома винятками люди в Україні зазвичай можуть публічно і приватно критикувати уряд та обговорювати питання, що становлять суспільний інтерес, не побоюючись «офіційних репресій».

Неурядова організація Freedom House оцінила пресу України як «частково вільну». Згідно з висновком, незалежні ЗМІ та сайти новин висловлювали широкий спектр поглядів, але уряд вжив певних заходів, щоб обмежити роботу журналістів для «протидії російській дезінформації» та «вирішити інші проблеми безпеки» під час війни.