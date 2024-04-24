Одесита затримали за підозрою в підготовці ударів по прокуратурі. Він нібито хотів помститися за судимість

В Одесі правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у підготовці ударів по будівлям прокуратури та Служби безпеки України. Він нібито хотів помститися за судимість, яку отримав у 2019 році за публічні заклики до зміни меж кордону України.

Про це повідомила СБУ.

За даними слідства, у 2019 році чоловік отримав умовний термін покарання. Навесні 2023 року підозрюваний продовжив поширювати в соцмережах антиукраїнські матеріали, завдяки чому його знайшли російські спецслужби й завербували для корегування вогню по Одесі.

СБУ пише, що першим завданням підозрюваного був пошук і передача координат українського комплексу ППО. Утім, СБУ дізналася про це і посилила безпекові заходи на обʼєкті, а підозрюваного затримали під час передачі розвідданих рф.

За даними слідства, щоб отримати розвідувальну інформацію агент обходив місто та його околиці. Там він фіксував місця можливої дислокації українських захисників. Отримані дані відправляв росіянам через месенджер, а потім для конспірації видаляв усю переписку.

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Слідство стверджує, що підозрюваний отримував гроші за допомогу росіянам. Під час обшуку в його помешканні вилучили три бойові гранати та набої до стрілецької зброї.

Затриманий отримав підозру в державній зраді, він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне увʼязнення.