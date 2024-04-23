Хлопців і дівчат не розділятимусь на предметі «Захист України»: Рада підтримала законопроєкт у першому читанні

Верховна Рада 23 квітня ухвалила в першому читанні законопроєкт № 11092, яким пропонують скасувати розподіл у навчанні для хлопців і дівчат на предметі «Захист України».

Про це повідомили народні депутати Ірина Геращенко та Олексій Гончаренко.

Як наголошує Геращенко, проєкт дасть змогу хлопцям та дівчатам на рівних навчатися поводження зі зброєю та тактичної медицини на «Захисті України».

Така підготовка буде проводитися у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти для учнів старших класів шкіл та студентів професійно-технічних навчальних закладів.

Програми «Захисту України» розроблятимуться та затверджуватимуться Міністерством освіти й науки України, за погодженням з Міністерством оборони.

У пояснювальній записці законопроєкту зазначають, що його метою є сприяння розвиткові початкової загальновійськової підготовки як основи підготовки до національного спротиву.