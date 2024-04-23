Українка потрапила до Книги рекордів Гіннеса з найдовшим у світі волоссям

Українка Алія Насирова увійшла до Книги рекордів Гіннеса з волоссям довжиною 257,33 сантиметра. Відтепер це офіційно найдовше волосся, яке є в живих жінок сьогодення.

Волосся Алії майже на 92 сантиметри довше за її власний зріст — 165 сантиметрів. Її пасма навіть довші за найвищу людину у світі, чий зріст становить 251 сантиметр.

35-річна рекордсменка стверджує, що ніколи сильно не стриглася, лише трошки підрізала кінчики, аби волосся залишалося здоровим і міцним.

Алія поділилася, що миє волосся раз на тиждень, і їй потрібно близько пів години, щоб усе його вимити, тоді як на нанесення маски у жінки йде ще дві години. Оскільки сушити волосся феном Алія не любить, вона дає своїм пасмам висохнути природним шляхом, а це може тривати до доби. На розчісування у жінки йде від пів години до години.

«Я дотримуюся кількох простих правил, щоб зберегти своє волосся здоровим. Я не фарбую його, користуюся тільки натуральними продуктами і дуже рідко — хною, наношу на волосся натуральні маски і масла, в основному готую їх сама, ніколи не розчісую мокре волосся і не користуюся феном. Крім того, я регулярно підстригаю посічені кінчики, їм здорову їжу і не вживаю алкоголю. Вживаю вітаміни та роблю масаж шкіри голови, іноді відвідую море чи океан, щоб просочити волосся всіма природними мінералами», — поділилася рекордсменка.

Щодня Алія заплітає волосся в пучок, бо інакше воно волочитиметься по підлозі.

Алію надихнули її мама та бабуся, які теж мають дуже довге волосся, а також казкова героїня Рапунцель, з якою її часто порівнюють.

Своїм рекордом жінка сподівається надихнути людей «насолоджуватися людською красою та бути природними».

Алія зараз живе в Словаччині, заробляє на життя як художниця та графічний ілюстратор, а також у соцмережах завдяки своєму довгому волоссю.