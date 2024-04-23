Попит на театри повернувся на довоєнні показники та навіть перевищує їх

Торік усі національні театри, окрім Одеського, заробили більше, ніж у 2021 році. Найбільший дохід у Театру опери та балету імені Шевченка — понад 53 мільйони гривень, майже 46 мільйонів чистого доходу отримав театр Франка, а 31,5 мільйона — Львівська опера.

Про це свідчить аналітика YouControl.Market.

Статистика показує, театри не просто повернули довоєнний попит, а навіть перевищили його.

За даними Держстату, які востаннє оновлювали у 2017 році, в Україні нараховується 113 театрів, що перебувають у державній та комунальній власності, про кількість недержавних театрів статистичні дані відсутні.

До сфери управління Мінкультури віднесено девʼять національних театрів:

ДП «Національний академічний театр опери та балету України імені Т. Г. Шевченка»;

ДП «Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки»;

ДП «Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка»;

ДП «Львівський національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької»;

ДП «Харківський національний академічний театр опери та балету імені М. В. Лисенка»);

Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької;

Одеський національний академічний театр опери та балету;

ДП «Івано-Франківський національний академічний драматичний театр імені Івана Франка» (був переведений до сфери управління Мінкульту у 2022 році);

НЦТМ ім. Леся Курбаса.

Більшість отриманих від держави коштів театри спрямовують на заробітну плату співробітників і сплату податків. Ще частина йде на сплату комунальних послуг і лише кілька відсотків на нове обладнання чи оновлення декорацій.

Серед комунальних театрів найбільший чистий дохід був у Київського театру оперети — майже 157 мільйонів гривень. Понад 70 мільйонів гривень згенерував Київський театр опери та балету для дітей і юнацтва, ще понад 67 мільйонів — Молодий театр. Комунальні театри включають у чистий дохід кошти, отримані з місцевих бюджетів.