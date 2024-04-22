В Австрії затримали чотирьох німців, які вирішили відсвяткувати день народження Гітлера

В Австрії затримали чотирьох німців після того, як вони поклали білі троянди коло будинку, де народився Адольф Гітлер. Одна жінка з компанії позувала для фотографій, демонструючи заборонене нацистське вітання.

Про це пише The Guardian.

Гітлер народився 20 квітня 1889 року в Браунау-на-Інні, що в Австрії. Цьогоріч патрульні помітили групу людей біля будинку, де народився Гітлер, — двох сестер та їхніх партнерів віком від 20 до 30 років. Вони поклали білі троянди у віконні ніші будинку, сфотографувалися, а одна з жінок показала гітлерівське вітання — жест, заборонений в Австрії та Німеччині.

Будинок, де народився Гітлер, у Браунау-на-Інні, Австрія. AP

Їх помітили патрульні та доставили до відділку поліції для опитування. Жінка сказала, що демонстрація привітання не була чимось серйозним, однак поліцейські знайшли чат групи на її мобільному телефоні, де вони ділилися повідомленнями та фотографіями на нацистську тему.

Поліція заявила, що повідомить про всіх причетних до акції в прокуратуру за підозрою в порушенні австрійського закону, який забороняє символіку нацизму.

Минулого року після тривалих суперечок вирішили будинок, де народився Гітлер, перетворити на поліцейську дільницю. Це має зробити місце непривабливим і менш популярним.