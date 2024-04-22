В Ірані створюють орган, який слідкуватиме за носінням хіджабу

Командувач військами Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) оголосив про створення нового правоохоронного органу, який слідкуватиме за дотриманням дрес-коду серед жінок.

Про це заявив голова КВІР у Тегерані Хасан Хасанзаде, передає «Радіо Свобода».

За його словами, члени загону вже пройшли навчання із «суворішого» контролю за носінням хіджабу в громадських місцях.

Останнім часом в Ірані почастішали повідомлення про те, що жінки стають жертвами нападів поліцейських через «неправильний зовнішній вигляд». Влада проводить операцію, яка отримала кодову назву «Нур» (з перської мови — «світло»).

«Сьогодні авторитарна теократія розв’язала повномасштабну війну проти всіх жінок на всіх вулицях країни, не з позиції влади, а через відчай», — коментує увʼязнена іранська правозахисниця, лауреатка Нобелівської премії миру Наргес Мохаммаді. Аудіоповідомлення напередодні зʼявилося на її акаунті в Instagram. У ньому жінка стверджує, що мовить із в’язниці Евін у Тегерані.

За її словами, до тієї самої вʼязниці потрапила й журналістка Діна Галібаф, яку заарештували на початку цього місяця за публічну розповідь про власний досвід — як її затримувала іранська поліція моралі. Мохаммаді стверджує, що Галібаф привезли до в’язниці побитою і вона розповіла про сексуальні домагання.

Після масових протестів, що спалахнули в Ірані в 2022 році через вбивство 22-річної Махси Аміні, затриманої за недотримання дрес-коду, влада країни обіцяла переглянути закон про обовʼязкове носіння хіджабу і скасувати поліцію моралі. Однак у вересні 2023 року ухвалили суворіший закон, який передбачує до десяти років увʼязнення за носіння «відвертого» одягу.