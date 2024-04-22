Норвегія надасть громадським організаціям в Україні майже $6,4 мільйона

Уряд Норвегії розпочинає нову грантову програму й виділить майже $6,4 млн на зміцнення громадянського суспільства в Україні. Проєкт діятиме до 2027 року включно.

Про це йдеться в повідомленні уряду Норвегії.

«Громадянське суспільство відіграє в Україні центральну роль в об’єднанні країни та зміцненні стійкості проти російської загарбницької війни. Норвегія розпочинає нову грантову програму — на основі подання заявок, для підтримки роботи суспільства — і виділяє на це 70 мільйонів норвезьких крон ($6,37 млн)», — йдеться в дописі.

Зазначається, що в Україні є багато добре відомих організацій, зокрема у сфері прав людини, демократії, боротьби з корупцією та гуманітарної допомоги.

Міжнародні, українські, норвезькі та інші мережеві організації можуть подати заявку самостійно або в межах співпраці. Партнерами можуть бути місцеві українські організації, наприклад неурядові, або організації за певними інтересами, профспілки чи незалежні медіа.

Схема підтримки не включатиме гуманітарні зусилля, підтримку військових, приватного бізнесу чи організацій ООН. Період підтримки триватиме з 2024-го до 2027 року включно. Кінцевий термін подачі заявок — 19 червня 2024 року.