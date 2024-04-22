В Амстердамі заборонили будувати нові готелі — так борються з надмірним туризмом

Місцева влада Амстердаму заборонила будувати нові готелі, щоб боротися з надмірним туризмом.

Про це пише CNN.

«Ми хочемо зробити місто зручним для життя місцевих і туристів. Це означає: ніякого масового туризму, ніяких нових готелів і не більше за 20 мільйонів ночівель туристів у готелях на рік», — заявили в мерії Амстердаму.

Тепер новий готель в Амстердамі можна побудувати тільки тоді, коли інший готель закриється. Причому кількість спальних місць у новому готелі не має збільшити їхню загальну кількість у місті. А ще новий готель має бути в чомусь кращим за попередній — наприклад, більш екологічним.

Обмеження не поширюється на готелі, які вже отримали дозвіл на будівництво.

Це останній із низки заходів, яких вжив Амстердам, щоб помʼякшити проблему надмірного туризму в місті. У місті вже заборонили курити канабіс у громадських місцях, змусили бари закриватися раніше, і місцева влада пропонує перенести «квартал червоних ліхтарів» у передмістя.