Амстердам запропонував нове місце для «кварталу червоних ліхтарів»

У Нідерландах влада Амстердама запропонувала нове місце для «кварталу червоних ліхтарів».

Про це повідомляють AFP і RTE.

Мер Фемке Халсема оголосила, що знаменитий район слід перенести на бульвар Європи на південь від центру міста. Пропозицію внесуть до міської ради на початку 2024 року.

Таким чином влада міста хоче знизити рівень злочинності та кількість туристів у центрі. Там поблизу немає житлових будинків, що може зменшити вплив на місцевих жителів.