Генштаб: За добу росія втратила 730 військових і 7 танків. Яка ситуація на фронті

Протягом минулої доби, 21 квітня, на фронті відбулося 85 бойових зіткнень, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Лиманському напрямку російські війська 17 разів атакували позиції Сил оборони в районах Серебрянського лісництва Луганської області й Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські війська відбили 14 атак біля Білогорівки Луганської області та Верхньокам’янського, Виїмки й Богданівки Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 16 атак росіян в районах Очеретиного, Бердичів, Уманського, Яснобродівки, Нетайлового та Первомайського Донецької області.

На Новопавлівському напрямку росіяни 23 рази намагалися прорвати українську оборону поблизу Георгіївки, Новомихайлівки, Водяного та Урожайного Донецької області.

На Оріхівському напрямку російські війська 4 рази атакували позиції Сил оборони в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку росіяни 4 рази атакували позиції українських військ. Вони безуспішно намагаються вибити підрозділи Сил оборони з плацдармів на лівобережжі Дніпра.

На Волинському, Поліському, Сіверському, Слобожанському, Купʼянському напрямках росіяни штурмових дій не вели.

Втрати росіян за добу

За даними Генштабу, 21 квітня росіяни втратили 730 військових (вбиті й поранені), 7 танків, 8 бронемашин, 17 артилерійських систем, один засіб ППО, 5 безпілотників, дві крилаті ракети, 27 одиниць автотехніки й 8 одиниць спецтехніки.

Загальні орієнтовні втрати росіян за час повномасштабного вторгнення такі:

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян.