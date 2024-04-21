ВМС ЗСУ: Сили оборони уразили російський військовий корабель «Коммуна»

Українські військові 21 квітня уразили російський військовий корабель «Коммуна». Характер пошкоджень уточнюють, але зараз корабель не може виконувати свої завдання.

Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Російський військовий корабель «Коммуна».

Про серію вибухів у Севастополі повідомляли зранку. Окупаційний «губернатор» міста Михайло Развожаєв повідомив про атаку на військовий корабель, але запевнив, що її відбили. Уламки протикорабельної ракети впали на судно — відбулося загорання. яке нібито швидко засили.

Місцеві ж Telegram-канали повідомили про вибухи в бухті та опублікували відео, на якому видно палаючий корабель. Голос чоловіка на відео каже, що в судно поцілила ракета.

OSINT-спільнота вважає, що атакували саме рятувальний військовий корабель «Коммуна». Його ураження підтвердив і речник ВМС ЗСУ Плетенчук.