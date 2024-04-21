Російські військові вдарили балістикою по Одещині, є постраждалий

Російські військові вдарили балістикою по Одещині. Цілили знову по транспортно-логістичному обʼєкту припортової інфраструктури.
Про це повідомляють Сили оборони півдня України.
Наразі відомо про чотирьох постраждалих, інформує голова ОВА Олег Кіпер.
Вибухова хвиля та уламки ракети пошкодили приватні будинки. В одному з них впала стеля. На приватному подвір’ї зайнялося сіно.
Повітряна тривога в Одеській області тривала з 13:14 до 13:53. Про вибух повідомили о 13:17.
- Сьогодні в Одеській області з візитом перебувала делегація Республіки Кенія — вони обговорювали роботу «зернового коридору» та розвиток українського АПК.